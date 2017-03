Le Nokia 3310 est un succès en préventes

Vidéo : A peine dévoilé au Mobile World Congress 2017, le Nokia 3310 est déjà un succès en préventes.

Le nouveau Nokia 3310 a été dévoilé cette année au Mobile World Congress, et semble déjà susciter beaucoup d'intérêt. Les préventes ont réussi à établir quelques records.



Le retailer anglais Carphone Warehouse a déclaré que ces préventes sont la preuve que le nouveau 3310 est plus qu'un objet à effet de mode mais bel et bien un téléphone que les clients sont désireux d'utiliser.



Ce nouveau 3310 est un petit flashback plaisant, rappelant le premier 3310 massif et réputé quasi-indestructible. Et bien que le 3310 nouvelle génération ne dispose pas des fonctionnalités des smartphones actuels (comme par exemple un écran tactile), il reste un appareil très solide pour qui souhaite un téléphone de secours ou bien un appareil allant droit à l'essentiel en termes de fonctionnalités.





