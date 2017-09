Vidéo : Le Miiverse sera bientôt fermé

Le 8 Novembre 2017 est la data à laquelle le Miiverse ne sera plus accessible, sur Wii U et 3DS.



Ceci s'applique à tous ceux et celles qui voudraient poster de nouveaux artworks, et aussi aux joueurs qui voudraient revenir voir des anciens posts.



Les features Miiverse seront aussi retirés des jeux qui les utilisent. Cependant, en liant un compte Nintendo à votre Wii U et en visitant le Post History Downloadnsur la page Miiverse, vous pouvez demander à télécharger un fichier Nintendo contenant tous vos posts et images.

Modifié le 15/09/2017 à 10h59