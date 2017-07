Le lancement de la fusée chinoise Longue Marche 5 est un échec

Vidéo : La fusée chinoise Longue Marche 5 échoue au lancement.

La nouvelle génération de fusée chinoise, Longue Marche 5, a raté son deuxième lancement il y a peu.



La fusée emportait un satellite de communication expérimental. Elle a décollé à 19h23, heure locale, au pas de lancement de Wenchang. Quarante minutes plus tard, une agence de presse chinoise annonçait que le lancement était un échec.



Une anomalie a été détectée en vol et de plus amples investigations seront menées. La fusée Longue Marche 5 est capable d'emporter jusqu'à 25 tonnes de cargo, et le satellite Shijian qu'elle devait mettre en orbite était censé améliorer l'accès à internet et à la télévision en Chine.



04/07/2017