La trilogie Star Wars remasterisée a 20 ans !

Vidéo : La trilogie Star Wars remastérisée célèbre ses 20 ans.

Cela fait maintenant vingt ans que George Lucas a dépoussiéré sa première trilogie. En effet, le 31 Janvier 1997, Lucasfilms ressort Star Wars Episode IV A New Hope en version spécialement remastérisée dans les salles, ce qui permet d'apporter encore plus de dynamisme à la série, auprès d'un bien plus jeune public.



En effet, beaucoup de fans n'apprécient pas vraiment les nombreuses retouches, ajouts et suppressions effectués par Lucas, notamment l'apparition d'un Jabba Le Forestier en images de synthèse peu convaincantes.



Cette version spéciale est suivie quelques mois après par les nouvelles versions de L'Empire Contre Attaque et du Retour du Jedi. Ainsi, le retour de la saga Star Wars dans la culture populaire et le succès de ces nouvelles sorties a ouvert la voie aux Episodes I, II et III, épisodes qui ont eux-mêmes, en leur temps, suscité des polémiques.



Voir aussi :

Star Wars : le réalisateur nous dit tout sur Rogue One

Des "fan films" Star Wars à découvrir

Quiz : connaissez-vous bien les répliques cultes de Star Wars ?

Modifié le 01/02/2017 à 17h59