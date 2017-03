Vidéo : La nouvelle version du Samsung Gear VR arrive bientôt

Durant sa conférence Unpacked 2017, Samsung a évoqué une nouvelle version du Gear, son casque de réalité virtuelle.



Bien que le hardware dans le Gear VR soit le même que la précédente version, on note l'ajout d'un contrôleur destiné à être utilisé dans les jeux.



Samsung a également annoncé que 20 nouveaux jeux allaient sortir, tous destinés à être utilisés avec le combo contrôleur-casque d'ici la fin-avril.



50 jeux supplémentaires sortiront sur cette plateforme VR dans les prochains mois. Mais une précision reste importante : il faudra se munir d'un smartphone pour faire fonctionner le Gear VR et jouer aux jeux. Les Galaxy S8 seront compatibles, mais on ignore si les versions précédentes le seront.



