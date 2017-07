Vidéo : La NASA veut créer des nuages colorés

CNN a rapporté que la NASA espère que le temps sera clément, alors qu'elle se prépare à lancer une fusée dans quelques jours.



Cette fusée, la Terrier-Improved Malemute a pour but de créer un spectacle de lumière dans des nuages qu'elle colorerait en bleu-vert et en rouge. Ces nuages seraient visibles depuis la côte Est des Etats-Unis, de New-York jusqu'à la Caroline du Nord.



La fenêtre de tir s'étend de 4 heures 25 jusqu'à 4 heures 28 au matin. Son lancement a été repoussé plusieurs fois depuis le 31 Mai 2017, à chaque fois à cause d'une mauvaise météo, de vents trop forts ou bien de nuages trop imposants qui auraient gâté l'expérience.

