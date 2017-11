Vidéo : La NASA s'intéresse à la fonte des glaces en Antarctique

Depuis neuf ans, la NASA travaille sur l'opération IceBridge: des vols de plus de neuf heures au dessus la partie occidentale de l'Antarctique, pour surveiller la fonte des glaces.



Les données d'IceBridge indiquent que la couche de glace sur le côté ouest de l'Antarctique pourrait bientôt être dans un état de déclin irréversible, contribuant directement à la montée du niveau des mers.



Le 2 Novembre 2017, une agence climatique aux USA a rendu public un rapport qui signale que le réchauffement climatique se produit depuis plus de 115 ans, et ce aux torts exclusifs de l'homme, avec les émissions de gaz à effets de serre.

Modifié le 16/11/2017 à 13h32