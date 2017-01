Vidéo : La Gigafactory de Tesla contribuera à créer 6500 emplois !

Alors que la gigantesque usine Gigafactory Tesla dans le Nevada est censé produire un très grand nombre de batteries, on vient juste d'annoncer qu'elle jouera également un rôle crucial dans la production de la Model 3, un véhicule Tesla destiné au grand public.



Tesla a confirmé que la Gigafactory s'occupera de construire les moteurs électriques et la transmission du Model 3 dès le lancement de la production l'année prochaine.



Pour le moment, Tesla emploie plus de mille ouvriers à plein temps sur le site de la Gigafactory. A terme, lorsque l'usine sera opérationnelle, elle participera à la création de plus de 6500 emplois.

