Vidéo : La clef USB VS le Cloud

Si vous avez besoin de transporter des vidéos assez lourdes, de sauvegarder vos photos préférées ou de stocker des documents importants, vos meilleures options sont soit de les placer sur une clef USB, soit sur un support à mémoire tel qu'un disque dur externe en dur ou en SSD, soit de les transférer vers le Cloud.



Les clefs USB sont des petits instruments populaires sur lesquels on peut stocker toute sorte de fichiers, grâce à de la mémoire de type Flash. De part leur petite taille, les clefs USB peuvent même être attachées à des porte-clefs.



Techradar.com note que les clefs USB sont de petite taille, que l'on peut facilement mettre dans sa poche et d'une incroyable versatilité, ce qui en fait des avantages conséquents par rapport au Cloud. Et même si le Cloud est incroyablement populaire, et surtout disponible depuis n'importe quel smartphone ou ordinateur, il est assez compliqué à utiliser lorsque l'on est en déplacement ou que l'on a besoin d'un fichier immédiatement.

Modifié le 13/03/2017 à 15h17