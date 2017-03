Vidéo : L'Oculus Rift toujours pas sur Mac

Les utilisateurs d'ordinateurs Mac souhaitant faire l'expérience de la réalité virtuelle devront attendre encore un moment.



Le co-fondateur d'Oculus, Nate Mitchell, a affirmé dans une interview qu'il n'y a pas pour le moment de projet pour porter l'Oculus Rift sur des ordinateurs Apple. Mitchell, qui utilise un MacBook Pro tous les jours, a expliqué que le support sur Mac lui tient à coeur, mais qui nécessite énormément de ressources pour parvenir à une expérience de réalité virtuelle satisfaisante.



Mitchell précise qu'il continuera à investir autant qu'il le pourra en ce sens, et ce malgré le temps et l'énergie nécessaires, de façon à proposer une expérience la plus plaisante possible.

Modifié le 06/03/2017 à 15h11