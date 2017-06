Vidéo : L'ExoSuit, l'exosquelette que l'on porte sous ses vêtements.

Des chercheurs à Harvard ont construit un exosquelette robotique visant à soulager le jogger lors de sa course.



L'équipe menée par Giuk Lee a créé cet exosquelette au poids très léger et qui représente un équipement efficace pour développer le running assisté.



L'ExoSuit est constitué d'un système de câbles flexibles qui relient le postérieur de l'utilisateur à une unité externe, un actuateur, chargé de tirer d'autres câbles et, ainsi, d'agir comme une seconde paire de muscles des hanches. Cela permet donc d'appliquer plus de force dans les jambes.



Voir aussi : L'exosquelette flexible, un nouveau pas vers le transhumanisme ?

Modifié le 08/06/2017 à 11h23