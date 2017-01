L'équipe de Game of Thrones s'inquiète des spoilers dus à l'alcool

Vidéo : L'équipe de Game of Thrones s'inquiète des spoilers qui peuvent s'échapper lors des soirées de fin de tournage.

Tyrion, le plus célèbre des Lannister, est notamment connu pour avoir déclaré que « la boisson pouvait lui apporter le savoir ». Ce trait de personnalité pour un personnage fictif peut déteindre sur le reste du cast qui doit veiller à ne surtout pas dévoiler la saison 7.



Massie Williams qui joue le rôle d'Arya Stark s'inquiète des spoilers éventuels venant de l'équipe, une fois que les acteurs décident d'aller prendre un verre ensemble. Elle déclare que lorsque cela se produit, ils restent ensemble et parlent de la série, ce qui les force à être particulièrement attentifs à leur environnement : ils ne savent pas qui peut écouter et interpréter leurs conversations.



Rappelons que la nouvelle saison de Game of Thrones sera diffusée en 2017.





Modifié le 18/01/2017 à 14h41