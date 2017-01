Vidéo : L'écran de la Nintendo Switch en vidéo !

C'est le 13 janvier 2017 qu'a été dévoilée officiellement la Nintendo Switch. Un événement organisé à Paris a permis à la presse de prendre en main l'appareil. Nous nous sommes donc rendus sur place pour tourner quelques images de la dernière console de Nintendo.



La Switch est une console hybride, permettant à la fois un usage réservé aux portables mais aussi de salon. On peut donc poser la Switch sur un dock et voir l'image sur un écran de salon, comme une console traditionnelle ; tout comme l'on dispose de la possibilité de l'emmener avec soi partout et de profiter comme on le souhaite d'une expérience portable digne des performances d'une console de salon.



Toute la puissance est donc dans la tablette qui fait office d'écran. Dotée d'une puce NVidia, la Switch (dont le nom de code était Nintendo NX) affiche une résolution en 720p et accueille des jeux au format cartouche, un élément qui n'avait plus été utilisé depuis la Nintendo 64 pour les consoles de salon de la marque.





Modifié le 19/01/2017 à 09h34