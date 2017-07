Vidéo : L'anniversaire des un an de Pokemon GO en event ?

Comicbook.com a rapporté qu'une ligne de code dans la dernière mise à jour de Pokemon Go lève le voile sur le secret du prochain évènement du jeu.



La nouvelle mise à jour est censée corriger des bugs liés à la refonte des gums. Mais lorsqu'elle s'est retrouvé sur différents sites d'APK, des dataminers ont trouvé une ligne de code simple faisant référence à l'anniversaire des un an du jeu.



Pokemon Go est sorti le 6 Juillet 2016, ce qui laisse à penser que le prochain event sera lié à son anniversaire. Les spéculations vont bon train concernant une nouvelle version de Pikachu, basées sur une conférence dans laquelle Niantic affirmait vouloir sortir un Pikachu rare dans les prochains mois.



Télécharger

Pokémon Go pour Android

Pokémon Go pour iOS

Modifié le 03/07/2017 à 16h41