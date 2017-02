Instagram permet maintenant l'upload de 10 photos en même temps

Vidéo : Si vous souhaitez uploader 10 photos à la fois sur Instagram, ce sera bientôt possible.

Instagram va déployer dans quelque temps une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir les utilisateurs les plus assidus.



Instagram va vous permettre d'uploader et de poster jusqu'à 10 vidéos et photos en même temps. Les utilisateurs pourront les consulter sur leur feed Instagram comme des diaporamas ou bien des carrousels. On attribue cette décision d'intégrer une telle fonctionnalité par rapport à l'utilisation grandissante de Snapchat.



Plus concrètement, il est à présent possible de créer un seul post et d'y adjoindre jusqu'à une dizaine de photos ou de vidéos. Ceci est atteignable en cliquant sur une icône ajoutée avec la mise à jour 10.9.





Modifié le 23/02/2017 à 15h40