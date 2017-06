Vidéo : Instagram déploie sa fonction « Favorites ».

Bien qu'Instagram soit l'application numéro 1 pour partager vos photos avec le monde entier, il y a des moments où vous souhaitez sans doute ne pas montrer vos photos et les garder rien que pour vous.



Selon The Verge, Instagram est en train de tester les « Favoris », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de ne partager des photos visibles que pour un petit nombre de followers présélectionnés.



Auparavant, les utilisateurs d'Instagram qui se sentaient concernés par les posts publics et privés utilisaient deux comptes distincts, l'un privé et l'autre public.



Ainsi, avec cette nouvelle fonctionnalité des Favorites, Instagram espère que les utilisateurs se fixeront sur un seul et même compte.



Télécharger :

Instagram pour Android

Instagram pour iOS

Modifié le 29/06/2017 à 09h38