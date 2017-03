Vidéo : IBM au travail sur un ordinateur quantique pour le grand public

IBM souhaite produire le premier ordinateur quantique destiné au grand public.



Un ordinateur quantique est capable de gérer des calculs bien plus complexes qu'un ordinateur digital, puisque les bits quantiques fonctionnent d'une façon non-binaire plus efficace. Cependant, la technologie de l'ordinateur quantique est énorme et nécessite un système de refroidissement très élaboré pour fonctionner.



IBM souhaite donc étendre le domaine d'application de l'ordinateur quantique, en utilisant un système basé sur le IBM Cloud Platform. iBM ne donne pas encore de date de disponibilité pour son ordinateur quantique mais affirme vouloir travailler de concert avec des acteurs majeurs de l'industrie, pour développer des applications tirant pleinement parti de la puissance du calcul quantique.



IBM Q : l'ordinateur quantique se précise

Modifié le 08/03/2017 à 16h49