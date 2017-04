Vidéo : Hubble fête son 27eme anniversaire !

Chaque année, au 24 Avril, l'Agence Spatiale Européenne et la NASA fêtent l'anniversaire du telescope spatial Hubble. Et cette année, Hubble a pris un cliché stupéfiant de deux galaxies spirales très proches l'une de l'autre.



Ces galaxies s'appellent NGC 4302 et NGC 4298, et leur portrait est un assemblage de quatre photos prises par Hubble en Janvier 2017. Le point bleu visible dans NGC 4298 est un creuset dans lequel naissent des étoiles.



Hubble est arrivé dans l'espace en 1990, grâce à la navette spatiale Discovery. Il nous a depuis fait parvenir de magnifiques clichés de notre univers, notamment les Piliers de la Création.

Modifié le 21/04/2017 à 13h10