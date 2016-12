Huawei MateBook : la tablette hybride et ses accessoires en vidéo

Vidéo : Le Huawei MateBook voit le constructeur chinois se mesurer à Surface Pro 4. La tablette 12 pouces et ses accessoires nous sont passés entre les mains, et on vous livre nos impressions.

Le MateBook est la réponse de Huawei à la Surface Pro 4 de Microsoft et, dans une moindre mesure, à l'iPad Pro 12 pouces. En fait elle ressemble surtout à la Samsung Galaxy TabPro S. Elle intègre un écran LCD 12 pouces d'une définition de 2 160 x 1 440 pixels et un processeur Intel Core m3 ou Core m5.



La tablette maîtrise bien son poids et son épaisseur : 6,8 mm et 640 g. C'est un peu plus fin et léger qu'une Surface Pro 4 en version Core m3.



Sa connectique se limite à un seul port Un seul port USB-C, un standard de plus en plus répandu. Petite originalité : entre les boutons de volume, on trouve un capteur d'empreinte digitale.



Une housse/clavier est évidemment proposée en option On aimera ou pas sa finition cuir, mais elle est assez proche de celle de la Samsung Galaxy TabPro S dans son fonctionnement.



Huawei commercialise également un dock qui étend la connectique du MateBook avec deux sorties vidéo (HDMI et VGA) pour être sûr de ne pas rater sa projection PowerPoint, deux ports USB 3.0, un port Ethernet et un USB-C supplémentaire pour conserver la possibilité d'utiliser la tablette sur secteur.



L'ensemble permet de bénéficier d'une solution de productivité bien intégrée, mais attention : tout est en option, le clavier, le dock, et le stylet ! Ce dernier gère 2 048 niveaux de pression. Sa finition est assez réussie même si on lui préfère la prise en main du Surface Pen. Bon point en revanche : il se recharge en USB, et il intègre même un pointeur laser !



Le MateBook se négocie à des prix semblables à ceux de Surface Pro 4 en version de base, mais ne propose pas de version Core i5 ou i7, logique vu la finesse de la tablette !





