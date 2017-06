Harry Potter a 20 ans !

Vidéo : Harry Potter a tout juste fêté ses 20 ans !

J.K. Rowling a tweeté pour les 20 ans de la saga Harry Potter, disant qu'il y a vingt ans de cela, elle vivait dans un monde imaginaire qui s'est soudainement ouvert au monde entier.



Le premier roman de J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers, fut publié en Grande-Bretagne le 26 Juin 1997. Et depuis, plus de 450 millions de copies de par le monde furent vendues, avec des traductions en 79 langues différentes.



The Elephant House, le café dans lequel Rowling a écrit le premier roman, est devenu une destination culte, très prisée des touristes.



Bloomsbury, l'éditeur de Rowling, va publier quatre nouvelles éditions du livre, une pour chaque maison de Poudlard, ceci pour célébrer l'anniversaire des vingt ans.



