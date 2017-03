Vidéo : Google rachète Kaggle spécialisé dans l'intelligence artificielle.

En 2017, Google mettra l'accent sur l'intelligence artificielle.



Google a planché sur une intelligence artificielle capable d'apprendre par elle-même, en autonomie. Une telle intelligence artificielle pourrait traduire des langages, jouer un concert avec un pianiste ou bien être un adversaire coriace dans un jeu de stratégie.



Et cette semaine, Google a annoncé racheter Kaggle, l'une des plus grandes communautés au monde en matière de data scientists. Kaggle laisse les amateurs de l'intelligence artificielle s'attaquer aux machines les plus complexes, explorer et analyser des quantités de bases de données ultra complexes. Ainsi, ils peuvent concevoir du code à destination du cloud et recevoir un feedback de la communauté.



Selon Fei-Fei Li de l'université de Stanford, il faut rendre l'intelligence artificielle plus simple à aborder et la rendre disponible au plus grand nombre de développeurs, utilisateurs et entreprises, de façon à ce qu'ils puissent la façonner selon leurs besoins.



Deep Learning : quand l'IA tente d'imiter le cerveau humain

