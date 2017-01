Google Fitness vous aide à tenir vos bonnes résolutions pour 2017 !

Vidéo : Google Fitness veut vous aider à tenir vos bonnes résolutions pour 2017.

Google a présenté une nouvelle mise à jour Google Agenda pour aider tous ceux et celles qui ont pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année. On peut à présent synchroniser Google Fit et Apple Health dans un calendrier Google, avec tous les buts et objectifs de fitness que l'on s'est fixés.



La mise à jour indique que chaque activité est enregistrée et comparée aux objectifs fixés, de façon à garder un suivi le plus précis possible de la progression. Ainsi, il n'y a plus besoin d'indiquer manuellement qu'un but est atteint, l'application s'en chargera toute seule via cette mise à jour.



Voir aussi :

Modifié le 06/01/2017 à 12h22