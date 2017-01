Vidéo : George Lucas va ouvrir un musée à Los Angeles !

Une nouvelle vient de tomber et elle va ravir les fans de science-fiction et de Star Wars : George Lucas vient d'annoncer que le Museum of Narrative Art ouvrira à Los Angeles.



C'est un musée dont la collection rassemble plus de 10 000 oeuvres et objets liés au cinéma, ainsi qu'au memorabilia d'Hollywood. Ceci inclut bien entendu des accessoires et des costumes de Star Wars.



Ce musée a pour but d'inspirer le plus de personnes possible, afin de susciter en eux des vocations et des envies d'aller visiter d'autres musées, pour s'ouvrir à l'Art en général. Il est à noter que le choix de l'installation à Los Angeles est le résultat de nombreuses années de recherches et négociations.



Modifié le 12/01/2017 à 16h22