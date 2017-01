Vidéo : Game of Thrones est la série TV la plus populaire de 2016 sur internet, d'après une étude de Parrot Analytics.

Game of Thrones est la série TV la plus populaire de l'année 2016, avec plus de 7,2 millions d'impressions sur Internet par jour, la place de deuxième revenant à The Walking Dead avec 4,7 millions d'impressions.



On retrouve aussi dans ce top Pretty Little Liars, Westworld, The Flash, The Big Bang Theory, The OA, Stranger Things, le show de divertissement coréen Running Man et Suits.



Notons également la présence des animes et des adaptations de comics tels que One Piece et Naruto, aux côtés de Arrow, Gotham et Luke Cage qui ajoutent une touche de superhéros à ce top.

