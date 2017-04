Galaxy S8 : les précommandes sont un succès et dépassent celles du S7

Vidéo : Les précommandes du Galaxy S8 sont un réel succès et dépassent celles du S7

Avec tous les articles positifs autour du Galaxy S8 que l'on trouve dans la presse high tech, il n'est pas surprenant que les derniers smartphones de Samsung, le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus, fassent sensation auprès des clients.



C'est exactement ce qu'il se produit en ce moment même. Samsung a annoncé que les précommandes pour le Galaxy S8 et S8 Plus avaient dépassés celles du Galaxy S7 de plus de 30% !



On observe un intérêt croissant depuis le 30 mars, jour de l'ouverture des précommandes.



