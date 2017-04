Vidéo : Fast & Furious 10 sera le dernier de la saga

En tout et pour tout, la franchise Fast & Furious aura rapporté plus de 532 millions de dollars au box office. Mais il semblerait bien que la franchise mette un terme à son règne dès le dixième épisode.



Malgré un démarrage en trombe au box office, Neal Moritz, producteur de la série, a affirmé vouloir encore faire deux films puis dire au revoir à la franchise. Moritz a confirmé que l'idée est de faire encore deux films après s'être concerté avec toute l'équipe. Moritz souhaite que ce brainstorming permette de conclure la saga en beauté, en proposant des scènes encore plus phénoménales.



Quant à Charlize Theron qui joue le rôle de la méchante Cipher, toute l'équipe souhaite son retour pour les deux films restant, étant donné son niveau d'implication dans le film et son enthousiasme.

Modifié le 20/04/2017 à 15h52