Vidéo : Facebook voudrait se connecter directement dans notre cerveau.

Lors de la conférence annuelle des développeurs Facebook, la F8, a été évoqué le développement d'une technologie permettant aux utilisateurs de taper au clavier avec leur cerveau, à des vitesses supérieures à celle de la saisie manuelle.



Selon The Verge, Regina Dugan, ancienne directrice de DARPA et maintenant en charge de Building 8, a déclaré que le but de ce projet est de créer quelque chose d'aussi simple qu'un click oui-non, ce qui changerait fondamentalement la façon d'interagir avec la technologie.



Au delà de ces considérations, ce projet de Building 8 vise également à créer une version non-invasive de la technologie de par une technique appelée optical imaging.



Modifié le 26/04/2017 à 11h02