Vidéo : Facebook va protéger votre photo de profil

Facebook est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à protéger votre photo de profil, photo qui est l'élément le plus visible et public de votre compte.



La nouvelle fonctionnalité a pour but d'empêcher qu'une photo de profil puisse être téléchargée, partagée ou envoyée dans un message sur Facebook.



Cela signifie également que ceux avec qui vous n'êtes pas ami ne pourront pas tagger qui que ce soit sur votre photo de profil. Il semblerait aussi que cette fonctionnalité bloque la capture d'écran de votre photo de profil.



Les réglages de sécurité de Facebook sont assez conséquents, mais à l'heure actuelle un certain nombre d'éléments publics peuvent être consultés par n'importe qui. Les hackers peuvent cloner votre compte avec ces informations, tromper vos amis et voler vos mots de passe. Protéger la photo de profil est le premier pas vers la prévention de telles dérives.

Modifié le 30/06/2017 à 13h38