Facebook au travail sur des méthodes de traduction plus rapides

Vidéo : Facebook travaille sur des méthodes de traduction plus rapides

Facebook essaie d'aller au-delà des barrières de la langue : le groupe a annoncé qu'il travaillait actuellement sur une méthode de traduction basée sur le machine learning.



D'après Facebook, cette méthode est neuf fois plus rapide que les solutions déjà disponibles sur le marché. Les ingénieurs au travail sur l'intelligence artificielle ont expliqué que la traduction assistée par de l'intelligence artificielle repose sur ce que l'on appelle communément des réseaux neuronaux (méthode RNN), alors que les recherches actuelles de Facebook portent sur des réseaux neuronaux à convolution (CNN) offrant une approche plus globale de l'analyse.



Ainsi, toujours d'après ces ingénieurs, changer le mode de calcul et de traitement permettrait d'obtenir de meilleurs résultats et ce, plus rapidement.



Modifié le 11/05/2017 à 16h14