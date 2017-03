Vidéo : Facebook au travail sur de nouvelles technologies.

Facebook a beau être le plus grand réseau social du monde, il n'en reste pas moins très intéressé par le hardware. Facebook est propriétaire d'Oculus, célèbre pour son casque de réalité virtuelle Oculus Rift, mais est aussi intéressé par des partenariats avec des fabricants de hardware.



Selon des sources du Business Insider, l'équipe Building 8, mise en place l'année dernière pour la R&D, focalisée sur les travaux hardware, présenterait de nouveaux projets en avril prochain lors de la conférence Facebook F8. L'équipe Building 8 menée par Regina Dugan a publié un communiqué à propos d'avancées significatives en matière de hardware autour de trois technologies clés : la connectivité, l'intelligence artificielle, et la réalité virtuelle/augmentée.



Ces avancées sont décrites comme permettant de relier et de connecter des gens qui ne sont pas physiquement présents dans la même pièce.



Télécharger :

Facebook pour Android

Facebook pour iOS



Modifié le 22/03/2017 à 17h24