Vidéo : Eye, la coque sous Android pour protéger l'iPhone 7

Protéger votre iPhone 7 avec une coque est une bonne idée, et il semblerait bien que la coque Eye, en ce moment sur Kickstarter, propose de surenchérir.



Une nouvelle option du Eye propose d'embarquer dans la coque de votre iPhone un… téléphone Android 5 pouces tournant sous Nougat. Ce téléphone a pour but de répliquer l'écran principal de l'iPhone, ainsi que gérer la recharge sans fil et l'audio par un jack de 3,5 mm.



La coque Eye est également prévue pour gérer le dual SIM, ainsi que le format MicroSD. On peut bien entendu s'étonner, ou s'amuser, d'un tel choix, à savoir un téléphone Android servant de coque à un téléphone Apple. Le projet est