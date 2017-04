Vidéo : Elon Musk veut créer un implant cérébral

Elon Musk est le CEO de SpaceX et de Tesla, mais aussi de Neuralink, une petite société américaine spécialisée dans les réseaux neuronaux et souhaitant développer la fusion entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle.



Neuralink n'a pas encore très connu du grand public, mais elle opère dans un domaine visant à produire des implants pour le cerveau humain. Précisons que de telles technologies restent assez discrètes pour le moment.



En médecine, on retrouve les électrodes et d'autres implants qui sont utilisés pour contrer les effets de la maladie de Parkinson ou bien de l'épilepsie, par exemple. Mais si Neuralink réussit son pari, ce sera une première mondiale car il n'existe pour l'instant aucun précédent en la matière.



Neuralink : Elon Musk veut relier cerveaux et ordinateurs

Elon Musk pense que nous gagnerions à devenir des cyborgs



Modifié le 07/04/2017 à 11h40