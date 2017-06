Vidéo : Des taxis autonomes pour les JO de Tokyo 2020 ?

Les jeux olympiques de Tokyo en 2020 suscitent déjà quelques craintes quant aux limites des infrastructures chargées d'assurer l'accueil et le transport des personnes. Mais une entreprise de robotique compte capitaliser sur l'afflux des sportifs et touristes dans la zone.



Selon Reuters, ZMO Inc souhaiterait conclure un partenariat avec une compagnie de taxi à Tokyo, pour équiper une partie des véhicules avec une technologie de conduite autonome.



Hinomaru Kotso, la compagnie en question, a déployé des voitures autonomes dans Tokyo depuis un moment. Et si certains experts prédisent que la voiture autonome représente la prochaine révolution automobile, ainsi que l'extinction de la profession de taxi, ZMP Inc pense au contraire que ce sont deux industries qui ont tout à gagner à travailler ensemble.

