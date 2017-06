Des scientifiques créent un drone avec une libellule

Vidéo : Des scientifiques créent un drone à partir d'une vraie libellule

Des chercheurs en Caroline du Nord sont parvenus à créer une libellule cyborg qui vole comme un drone. L'ingénieur biomédical Jessie J. Wheeler a dit que le DragonflEye est un genre tout nouveau d'engins micro-aériens, plus petit, plus léger et plus discret que tout ce que l'homme peut produire actuellement.



A l'heure actuelle, le DragonflEye ne peut voler qu'en ligne droite mais les chercheurs ont rapporté que de très sérieux progrès en matière de navigation avaient été effectués.



L'équipe ajoute également qu'une fois que le projet DragonflEye sera considéré comme parfait, les membres de l'équipe transfèreront le projet sur d'autres insectes volants.





Modifié le 06/06/2017 à 11h04