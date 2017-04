Vidéo : Des photos de la saison 7 de Game of Thrones !

L'attente sera moins pénible pour les fans de Game of Thrones, en prévision de la saison sept au 16 Juillet 2017: HBO a publié des photos tirées de cette future saison !



On y retrouve des personnages comme la Reine Cersei Lannister, Jaime Lannister, Sansa Stark et Petyr Baelish. Il y a également Khalessi, qui plonge son regard flamboyant dans nos yeux.



Game of Thrones est une série à succès attendue par beaucoup de fans de part le monde, et basée sur le travail et les romans de George R. R. Martin.

Modifié le 21/04/2017 à 13h06