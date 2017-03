Vidéo : Des malwares pré-installés dans des smartphones Android

Des malwares pré-installés ont été découverts sur 36 modèles de téléphones Android provenant de deux sociétés différentes. Dans tous les cas, l'appareil a été livré avec le malware déjà installé, et donc sans que ce soit une résultante d'une action ou d'un téléchargement effectué par l'utilisateur.



Ces applications malicieuses n'étaient pas dans la ROM fournie par le vendeur des appareils: elles ont donc été ajoutées à un moment ou un autre pendant la chaine logistique.



Six des malwares furent installés d'une telle façon qu'il faut flasher l'appareil à nouveau pour l'assainir. Ces malwares étaient principalement des voleurs d'informations personnelles ainsi que des ad networks. On a même retrouvé des exemplaires de Slocker, un ransomware sur mobile qui crypte toutes les informations sur un appareil et demande un paiement pour les décrypter.

