Vidéo : Des couleurs personnalisées pour la Switch au Japon.

Les dernières news de Nintendo concernant la Switch sont que seuls les clients au Japon pourront précommander leur console avec des contrôleurs Joy-Con aux couleurs personnalisées. Ils passeront donc par le My Nintendo Store japonais pour obtenir leur bundle.



Et pour ceux qui voudraient importer une Nintendo Switch, ils devront également passer par un compte Nintendo japonais, bien qu'ils ne puissent en ce cas précommander qu'un modèle entièrement gris, ou bien rouge et bleu.



Les options de couleurs disponibles sont rouge, bleu, gris et noir; à la fois pour les Joy-Con gauche, droit et aussi pour les dragonnes.





Modifié le 24/01/2017 à 11h48