Des batteries de smartphone qui fonctionnent à l'énergie solaire ?

Vidéo : En 2017, verrons-nous apparaître des batteries qui fonctionnent à l'énergie solaire sur les smartphones ?

En 2017, nous devrions avoir la possibilité d'exploiter bien plus facilement l'énergie venue du soleil et du vent. Le monde commence de se détourner des carburants fossiles et une question se pose : comment mettre de l'énergie renouvelable entre les mains d'un utilisateur de smartphone ?



Les scientifiques travaillent sur des améliorations de la batterie embarquée dans les smartphones, grâce à une maitrise améliorée du souffre et du magnésium par rapport au lithium. Des expériences visant à capturer l'énergie solaire, la stocker temporairement dans un smartphone puis de s'en servir pour aller alimenter différents éléments dans un avion de ligne sont en cours.



Enfin, des nouvelles batteries construites avec des matériaux moins couteux et qui durent bien plus longtemps devraient aussi voir le jour en 2017 et réduire un tant soit peu notre dépendance à la recharge quotidienne.



Voir aussi :

Le Portugal a fonctionné à l'énergie renouvelable pour son électricité pendant plus de 4 jours

La Toyota Prius propulsée par son propre panneau solaire, en (petite) partie

les chargeurs solaires aux meilleurs prix

Modifié le 11/01/2017 à 12h26