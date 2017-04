Vidéo : Des analystes prédisent une Switch Mini d'ici 2019

Des analystes de Citigroup ont prédit que Nintendo devrait lancer une version plus petite de la Switch en 2019. Cette version devrait être destinée aux enfants, du fait que la version actuelle est un peu trop encombrante et lourde pour des mains d'enfant.



Dit autrement, et ce avec tout le respect que l'on doit aux analystes, Citigroup aimerait en fait que Nintendo sorte une Switch au format mini. Mais ils ont aussi annoncé l'évolution fulgurante de la base d'utilisateurs de la Switch.



En effet, les analystes de Citigroup estiment que d'ici 2019, les ventes de la Nintendo Switch s'élèveront à 25 millions.

Modifié le 19/04/2017 à 15h45