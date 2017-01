Vidéo : Découverte d'une exoplanète pouvant abriter la vie !

Les scientifiques et chercheurs ont trouvé une autre planète semblable à la Terre, située à seulement quatorze années lumière de nous. Elle tourne autour d'une étoile appelée Wolf 1601. La planète en question est une Super-Terre car elle a une température qui permet à l'eau et aux organismes de s'y développer et d'y vivre. Elle serait donc propice à l'apparition de la vie.



Il y a une chance cependant que cette planète soit un peu plus chaude que prévu, étant donné que son orbite est plus de proche de son étoile, que celle de la Terre par rapport au soleil.



Les observateurs au METI de San Francisco, Californie, braquent leurs telescopes situées au Panama vers cette planète dans l'espoir d'y détecter des formes de vie. Pour l'instant, ils n'en sont qu'au début de leurs investigations sur cette exoplanète idéalement située.

Modifié le 23/01/2017 à 14h54