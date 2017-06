Vidéo : De nouvelles fonctionnalités pour la Nintendo Switch sont disponibles.

Cette semaine, de nombreuses et utiles fonctionnalités ont été déployées pour la Nintendo Switch.



L'une de ces fonctionnalités s'appelle d'ailleurs « Find my Joy-Con », qui permet aux gamers de retrouver leur Joy-Con dans la pièce en les faisant vibrer.



Toujours selon Nintendo, une autre mise à jour permet aux utilisateurs de brancher leur Pro Controller dans un port USB et de les utiliser comme des manettes filaires.



En plus de cela, les joueurs Switch vont pouvoir à présent changer la façon dont s'affiche les menus système, en inversant les couleurs ou en utilisant des échelles de gris. C'est une fonctionnalité qui rend les couleurs à l'écran plus faciles à distinguer.



