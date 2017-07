Vidéo : D'autres rumeurs sur l'iPhone 8

L'iPhone 8 d'Apple est le prochain produit phare qui sera lancé, et les rumeurs qui circulent à son sujet sont déjà assez conséquentes.



C'est le dixième anniversaire de l'iPhone et donc, le design du 8 serait sujet à des changements majeurs. L'iPhone 8 pourrait s'appeler iPhone X ou iPhone Edition. On parle de rafraichissements plus importants que ceux opérés sur le 7S et le 7S Plus.



Ces appareils seront lancés en Septembre 2017, et l'iPhone 8 sera lancé un peu plus tard à cause de retards dans la production. La plus grande rumeur est que l'iPhone 8 aura un écran incurvé AMOLED au lieu d'un écran LCD plat plus classique.

Modifié le 30/06/2017 à 13h34