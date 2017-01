Vidéo : CES 2017 : une start-up française à Las Vegas présente Eugène, sa poubelle connectée.

La nouvelle édition du CES se tient, comme chaque année, à las Vegas dans le Nevada. C'est le salon qu'il faut suivre lorsque l'on est un tant soit peu féru de nouvelles technologies. Cette année, l'accent est mis sur les voitures autonomes connectées, les TVs mais aussi les drones et bien d'autres réjouissances.



Mais c'est aussi le moment de retrouver des entreprises françaises, regroupées sous le terme La French Tech, qui sautent le pas, franchissent l'océan, et vont présenter leurs inventions au CES 2017 devant un parterre de visiteurs et d'investisseurs intéressés. Nous vous proposons de suivre les aventures d'un trio français et de leur invention, Eugène, la poubelle connectée qui scanne vos déchets et vous indique comment les recycler au mieux.





