Vidéo : Carrie Fisher apparaitra bien dans Star Wars Les Derniers Jedi

L'acteur Oscar Isaac a rapporté avoir tourné une scène plutôt intense avec Carrie Fisher, dans Star Wars Les Derniers Jedi.



Les discussions entre fans allaient bon train à propos de Luke Skywalker et Rey, mais le conflit entre la Résistance et le First Order sera aussi un point essentiel du scénario.



En tant que leader de la Résistance, Leia Organa sera celle vers qui l'on se tourne pour obtenir des conseils. Et apparemment, la Princesse n'a pas perdu de son mordant. Oscar Isaac a dit que dès son premier jour sur le set, il a fait 25 prises avec Carrie Fisher, et que ce fut une expérience plutôt intense.



Star Wars Les Derniers Jedi sortira en salles le 15 Décembre 2017.

Modifié le 21/04/2017 à 13h18