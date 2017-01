Vidéo : Cadillac se lance dans la location de ses véhicules avec Book.

Book par Cadillac est un nouveau système d'abonnement lié à un véhicule. C'est un principe nouveau dans lequel les utilisateurs payent 1 500 dollars par mois pour avoir accès à toute la flotte de véhicules premium de Cadillac.



Ceci inclut les modèles Escalade, XT5, CT6 et ceux de la série V. Les voitures sont amenées aux clients par des chauffeurs appelés « white-glove concierge », et c'est inclus dans le forfait qui comprend également l'entretien, l'assurance et le nettoyage de la Cadillac.



Cadillac est ouvert sur les discussions, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas de limite de temps à la location des véhicules, ce qui signifie qu'un client peut décider de louer un Escalade pendant l'hiver et de changer pour une Serie V une fois que le climat se radoucit.



