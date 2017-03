Vidéo : Breakout, le livre qui rend hommage aux innovations d'Atari.

Atari fait partie des grands noms de l'histoire du jeu vidéo. Vers la fin des années 70, l'Atari 2600 fut la première console de jeu vidéo à obtenir un succès phénoménal. Elle contribua à apporter dans les salons ce que l'on trouvait à l'époque en salles d'arcade.



Tout allait bien pour Atari jusqu'à la fin des années 80, avant que ne s'amorce un très net déclin. Les joueurs se souviennent encore du jeu E.T. dont les cartouches furent enterrées quelque part dans le désert. Cependant, cela ne doit pas faire oublier les innovations menées par Atari, surtout avec les ordinateurs Atari 400 et 800.



Un livre revient d'ailleurs sur ces machines avant-gardistes ainsi que les innovations techniques qu'elles ont contribué à mettre en avant. Ce livre s'appelle Breakout, comme le nom d'un célèbre jeu Atari et est écrit par Jamie Lendino.

Modifié le 30/03/2017 à 15h57