Vidéo : Bose accusé d'espionner ses utilisateurs

Aux Etats-Unis, une action de justice est en cours contre le fabricant audio Bose. Bose a été accusé d'espionner ses utilisateurs avec ses casques audio premium sans fil, et ce via l'application Bose dédiée.



La plainte concerne plus précisément le fait d'avoir rassemblé les données des utilisateurs sans leur consentement. Ces données représentent des indications sur la personnalité de l'utilisateur, son comportement, ses avis politiques et autres.



Cela parait excessif à première vue mais l'argument principal est que de telles données peuvent être ensuite revendues à des sociétés de marketing, et ce, sans l'accord de l'utilisateur, ou même, sans l'avoir averti au préalable.

Modifié le 21/04/2017 à 14h26