Vidéo : Bientôt un million d'exemplaires de la Switch vendus !

Nintendo a vendu pour presque un million de la Switch, sa toute dernière machine hybride, à la fois console portable et console de salon.



Nintendo annonce avoir écoulé 906000 unités de la Switch lors des 28 premiers jours de commercialisation, ce qui donne la cadence et laisse espérer atteindre le million de ventes d'ici peu.



Egalement, le dernier Zelda, Breath of the Wild, a été vendu à 925000 exemplaires. Il a été lancé en même temps que la Switch. Cependant, il existe aussi une version Wii U, ce qui expliquerait la différence dans les chiffres de ventes.

Modifié le 19/04/2017 à 11h42