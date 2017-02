Bientôt des drones pour aider les abeilles

Vidéo : Les recherches sont en cours autour d'un drone destiné à aider les abeilles dans leur travail de pollinisation.

Selon Geek.com, des scientifiques japonais travaillent actuellement sur un type de drone qui permettra d'aider les abeilles et de les soulager.



Les abeilles sont une espèce essentielle, un peu comme une clef de voute qui permettrait de garantir l'existence de toutes les autres espèces sur notre planète. Les abeilles se chargent de polliniser des milliers de plantes différentes. Mais les abeilles sont aussi menacées et leur taux de mortalité ne cesse de s'accroitre dans des proportions dramatiques.



Aussi, ce type de drone en développement est là pour s'assurer que la pollinisation puisse toujours avoir lieu, et ce, même si la population des abeilles continuait de chuter.



Modifié le 16/02/2017 à 18h39