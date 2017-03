Vidéo : Aux USA, les FAI pourraient revendre l'historique de leurs internautes

Aux USA, il se pourrait bien que l'historique d'un navigateur internet puisse être vendu ou acheté sans le consentement de l'utilisateur, et ce, dans les prochaines semaines.



Selon NBC News, le Sénat américain a passé une résolution commune empêchant la Commission des Communications Fédérales de faire appliquer des lois passées l'année dernière, interdisant aux fournisseurs d'accès internet et opérateurs mobiles de revendre les données des utilisateurs sans leur consentement.



Robert Sicilliano de IDTheftSecurity.com a affirmé que la meilleure solution contre cet état de fait reste d'utiliser un VPN, c'est à dire un réseau privé virtuel, tout en utilisant le plus possible les sessions de navigation privées.



Bien que ce vote du Sénat n'engage pas immédiatement de changements, une telle mesure a été la cible des défenseurs de la vie privée en ligne.



Modifié le 27/03/2017 à 11h13